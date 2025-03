Protestikunst ja poliitiline vastupanu: Tallinnas esineb esmakordselt skandaalne Pussy Riot

«Riot Days» on pidevas arengus ning kohaneb reaalajas meie aja geopoliitilise reaalsusega. Etendust on nüüdseks esitatud enam kui 400 korda üle maailma, sh Euroopas, Ameerikas ja Austraalias ning on aidanud koguda üle 200 000 euro Kiievi lastekliiniku «Ohmatdyt» toetuseks ning pakkunud abi ka poliitvangidele Venemaal. Suurem osa kollektiivi tulu suunatakse heategevusprojektidesse.

«Olenemata sellest, kuidas erinevad geopoliitilised jõud seda tragöödiat tõlgendavad, ei tohi unustada, et Venemaa on ainus agressor ja Ukraina on see, kes võitleb oma suveräänsuse ja vabaduse eest. Pussy Rioti kohalolek Tallinn Colorsil on oluline meeldetuletus,» sõnas festivali peakorraldaja ja Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko.