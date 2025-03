KÕIGEL ON HIND Kissi laulja Gene Simmons otsib fännide seast isiklikku assistenti

Ansambli Kiss liider Gene Simmons on rokkimisega teeninud üle 300 miljoni dollari, ent tema kaks last jäävad sellest ilma. «Ma tahan, et nad lendaksid pesast välja ja saaksid ise endaga hakkama. Mis puutub pärandisse, siis nende eest hoolitsetakse, ent nad ei saa minu teenitu eest jõukaks,» rääkis Simmons.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/USA Today Sports