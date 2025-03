Tume kummardus muusika saatanlikele mõjutustele: Eesti metal-ansambel Surgent andis välja uue singli

Kitarrist Jaan Varts kirjeldab lugu kui kummardust raskemuusika ajaloolisele sidemele saatanliku temaatikaga: «Legend Robert Johnsonist, kes müüs oma hinge ristteel, on jätnud olulise jälje bluesile ja seeläbi ka rock- ja metal muusikale. Näiteid diilist kuradiga võib tuua ka väljaspoolt blues’i, alates Goethe «Faustist» kuni Paganini erakordse virtuoossuseni, mida seostatakse sarnase paktiga. Kiusatus hing edu nimel ohverdada on endiselt aktuaalne meie edukultuse ühiskonnas.»