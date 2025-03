JUURIKAS Valitsuse viimane pidu

Misasja? Mida see Tsahkna on jälle kokku luuletanud? Raha laenata pole talle küll mingit mõtet. Ei ole ta midagi kuskil Tartus või Valgas! Kõndisin just äsja juhuslikult Valli baarist mööda, Margus istub seal koos sõpradega, paar EKA professorit on kah kambas, ajavad kõva häälega juttu, Juku-Kalle laseb telefonist Sektor Gaza lugusid. Võin telefoniga pilti teha, kui te ei usu!