KULTUURKAPITALI LUULEPREEMIA Võiduraamat hakkab rääkima juba enne, kui ta lahti teed

Mõne autori kõne hakatamiseks piisab nime nägemisest – oled ta tehtuga juba piisavalt tuttav, et ellu ärkaksid eelarvamused ja üht- või teistpidine ärevus. Vähe on juhtumeid, kui otsustad kohe, et seda ma nüüd küll ei loe, või vastupidi: heidad kõrvale muud tegevused ning asud asja kallale, eeldades jo lambist järjekordse kirjandusliku kullakaevanduse avanemist.