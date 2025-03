VIDEO Dokumentaalsari paljastab Eesti hevibändi varjatud elu

«Algul mõtlesime lihtsalt kaamera ees paar lauset öelda, kuid nagu öeldakse - heavy metal wakes the beast - ja nii see doksari meist sündiski,» tunnistab Heraldi solist Sven Varkel. «Et mis me neid rääkivate peade klippe näitame, otsime juba arhiivimaterjale vahele ja teeme korralikult,» lisab Heraldi asutajaliige, kitarrist Egert Vandel.