Kirjandusprofessor Arne Merilai on tore mees, kes vahel viskab vimkasid. «Puuinimesed» on mitmekordne vimka, sest segadust hakkab autor külvama juba kaanel, mängeldes oma nimega, mis seal on hoopis Arne Merilaid.

Segadusse aetud võinuks olla ka kultuurkapitali auhinnažürii, kel oli põhjust kaaluda seda teost samuti vabaauhinna või koguni esseistika kategoorias. Aga ei, Merilaile sai osaks proosaaupaiste. Kas see teos ka tegelikult romaan on, see on juba teine küsimus. Alapealkiri ütleb, et tegu on hoopis muinasjutuga, mis võib vabalt ka udujutt olla.