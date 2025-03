KUNST JA POPP Kartulit süües tunned vaesuse maitset. On see tõesti nii?

Kartulit ilmselt glamuuriga kõigepealt ei seosta. Mu sõbranna meenutas, kuidas tema vanaema armastas ikka öelda: «Kardulas on sea toit.» Vanaema oli töötanud mõisas. Tuntud Eesti filmirežissöör arvas kord, et kartulit süües tunned vaesuse maitset. Ei lähe meelest Ungari filmirežissööri Bela Tarri viimane, suure vaesusesisaldusega film «Torino hobune»(2011), kus lakkamatult uluva tuulega tühermaal elavad naine ja mees ainsa toiduna iga päev tulikuuma kartulit söövad. Kartul on küll suur, aga see ei vähenda muljet ülikasinast elust.