KULTUURIS KUUM Jalmar Vabarna: Sepo Seeman võiks sama hästi seto olla

Rahvuslikkusele kipuvad kõige rohkem rõhuma konservatiivsemad jõud. Pärimus on vist kõige rahvuslikum mõeldav asi, aga see, mida sina teed, ei tundu mulle konservatiivsena. Mis eestlus sinu jaoks on?

Ma olen mõelnud rohkemgi – mida tähendab olla seto. Meil on mingid oma toimetused ja oma karisma. Eestlus tähendab minu jaoks ennekõike muusikalist emakeelt: pärimusmuusikat, regilaulu, murdeid. Selles vallas oli elu varem mitmekülgsem, palju oli kihelkondi ja keeleruume. Aja jooksul on kõik muutunud ühtlasemaks. Samas, iga selle väikese kildkonna või küla jaoks oli elu just piiratum. Pärimusmuusika on minu jaoks võimalus tagasi vaadata, kuidas Eesti eri otstes elati.