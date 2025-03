NÄDALA SARI Enneolematult uhke Eesti telesari annab välismaistele silmad ette

«Kohe nagu välismaa sari!» tahaks maailma rikkaimate voogedastusplatvormide menüüga ära hellitatud vaataja hüüda. Seda on tunda kohe algustiitrite stiilis ning saatemuusikas. See on ju tänapäeval kunstiliik omaette. Ajalooline kostüümilugu on kangesti kallis lõbu ning selle jaoks, et von Fock ning tema kaasaegsed ellu äratada, pidid viie riigi (Eesti, Läti, Leedu, Itaalia, Saksamaa) filmitootjad oma raha ja teadmised kokku panema.