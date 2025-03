Peen muusikatöö

Anett Tamm on noor ja mitmekülgne džässilaulja. Äsja ilmus tal plaat nime all Alonette. Džäss on see plaat küll, aga veel rohkem mingit laadi popp. Võib-olla siis sofistipopp, millist viljeleti kõige suurema hooga 1980ndate Suurbritannias.