Väljapanek «Vastu ööd» on endiselt tumedakoloriidiline, aga muu on uus. Tumerohelist nägime juba 2020. aastal toimunud näitusel «Grüüne», nüüd on võimsalt juurde tulnud kollane, sinine, punane ja seda hingeminevalt pehmelt ja harmooniliselt. Aga me näeme ka palju musta: figuurid, kontuurid, aknaraamid, puutõved jm. Nende kunstiline ülesanne on lisada hõrgule värvigammale jõudu ja rütmi.