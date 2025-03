Eesti keel kõlab nagu loitsimine: AIGEL rääkis vene keelest loobumisest ja oma edust pärast Venemaalt lahkumist

Elasime pool aastat Türgis pärast sõja algust – see on nüüd ka minu kodu. Ja Saksamaa on minu kodu. Elades kogu selle tee peale, pärast tühistamist ja emigratsiooni, sain taas aru, et kui sa ei muuda ennast ja teed oma asja, siis jääb sinu tee säravaks, lahedaks, sul on ägedaid kaaslasi, sul on raske, aga siiski elad oma parimat elu.

Ilya: Nii juhtus, et ma pidasin ennast rohkem planeedi kodanikuks, mitte riigi kodanikuks, alates sellest, kui piirid avati Gorbatšovi ajal, ja see oli minu jaoks üks tähtsamaid väärtusi. Kuid praeguses kolimises selgus, et ma elasin kõik 50 aastat ühes korteris Lomonossovi linnas. Ma ei ole kunagi kolinud ega elanud teistes kohtades. See oli raskem, kui ma arvasin. Aga see on imeline tunne, kui saad juured maha raputada ja minna vabasse lendamisse.

- Teil on palju häid singleid ja albumeid. Kuid vinüülil ilmus ainult üks album. Kas võime oodata veel AIGELi vinüülplaate?

Aigel: Jah, me valmistame vähemalt veel ühe väljaande.

Ilya: Oli kompaktdiske, kassette. Kõik muu tuleb ka. Aja jooksul.

- Kas te usute, et need, kes on rikkunud miljonite ukrainlaste elu, teie elu ja meie elu, käivitanud selle verise õudusunenäo, vastutavad selle kõige eest, mida nad vastavad?

Aigel: Ausalt öeldes ei usu.

Ilya: Mind ei huvita, mida nad vastavad. Mul pole nendele inimestele küsimusi. Minu jaoks on nendega kõik selge. Mind huvitavad inimesed, kes midagi loovad, mitte ei hävita.

AIGEL annab suure soolokontserdi Tallinnas 21. märtsil.