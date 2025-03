ARVAMUS Kas on inimesi, keda raamatukogus ei oodata?

Seal oli vestlustes Eesti muuseumide töötajatega läbivaks teemaks, et muuseumid on kogukonnakeskused. Nende terminoloogias oli «kogukonnakeskus» midagi väga tavalist ja levinut, samal ajal kui raamatukogud alles püüavad selle sõnaga kohaneda. Mulle tundub, et paljud muuseumid on oma arengus jõudnud raamatukogudest ette: neil on strateegia inimesteni jõudmiseks, nad on muutunud tehnoloogiliselt 21. sajandi vääriliseks.