Eva Kübara dokumentaalfilm «Minu kallimad» jälgib nelja aasta jooksul kolme paari, kes on erinevatel põhjustel läinud polüamooria teekonnale, mis tähendab, et neil on korraga rohkem kui üks intiimpartner. Kas mitmiksuhe on tõepoolest armastuse kõrgeim vorm, nagu väidavad sageli tantra suhtevormi harrastajad, või vaid viis, kuidas ammu lahendamata jäänud probleemid saavad uue sisu?