Oasisese pileteid ei õnnestunud saada? Nüüd tuleb nende võimas turnee sulle otse koju

Vendade Liam ja Noel Gallagheri ansambel teatas, et palavalt oodatud turneest valmib film, mille loojaks on gangsteriseriaali «Peaky Blinders»​ autor Steven Knight. Filmi lavastavad Dylan Southern ja Will Lovelace, kes tegid mõne aasta eest kaasakiskuva dokumentaali New Yorgi varaste 2000ndate muusikaskeenest.