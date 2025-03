Alonette: mu sisemine laps on hästi rõõmus, et just sellist muusikat kirjutan

​Anett Tamm on varem tegutsenud erinevates bändides ja kollektiivides. Ning ehkki on olnud ka bände, kus kontroll on täielikult tema käes olnud, tunneb ta nüüd esimest korda, et tal on päriselt vabad käed ja võimalus teha seda, mida ta kõige enam tahab ja õigemaks peab. Ja see õige asi on Alonette – tema sooloprojekt.

19-aastaselt oli Anetil Alfa Collective, mis praeguseks enam ei tegutse, aga tükk aega kirjutas ta muusikat just sellele bändile. Tal on ka duo nimega TamTam koos basskitarrist Karl Tammaruga, kellega mängitakse natuke eksperimentaalsemat kunstpoppi, kuigi seal on suur osakaal ka improvisatsioonil. Ka on Anetil värske kvartett nimega Anemoon, kus muusika kirjutamine käib koos suurepärase kitarristi Anna Regina Kalgiga ning mis on samuti veidi kaasaegsema helikeelega improvisatsioon.

«Ma juba mitu aastat teadsin, et mingil hetkel tahan oma nime alt muusikat välja anda. Kui Alfa Collective, mida ma suuresti üksi vedasin, vaibus, siis tundsin, et mul ikkagi on vaja seda väljundit, mille puhul olen ainuke otsustav isik mina. Et ma ei pea kompromisse tegema oma visioonis,» kommenteerib Anett.