Eesti muusikatööstuse teerajaja Jüri Makarov annab TMW konverentsil avaliku intervjuu

Tänu Soome koostööpartneritele ning Makarovi tiimi ettevõtlikkusele toodi juba raudse eesriide taha ja hiljem ka taasiseseisvunud Eestisse esinema selliseid nimesid nagu Public Image Ltd., The Stranglers, Faith No More, ZZ Top, Simple Minds, The Jesus and Mary Chain, Manowar, Bob Geldof, Iggy Pop, Blur, Mercury Rev, Inspiral Carpets, The Shamen, Super Furry Animals, Kid Creole jpt.