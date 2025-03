Võidukas ökoluule, mis õnneks ei muutu tüütavaks

Tegemist on Pärtna kuuenda luulekoguga, millel on taas Lilli-Krõõt Repnau mõjuv kujundus. Luulekogu sinisel kaanel hõljuvad punakad vetikalaadsed taimed, mis kannavad edasi kogu üldist tonaalsust – looduse taustal verevat ähvardust, hõljuva rahu taga paiknevat ärevust. Lisaks voolavad raamatu sees piltidel kapillaarid, olgu need siis taimede, inimnaha või linnatänavate omad.