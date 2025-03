80 MILJONIT Mis saab Gene Hackmani üüratust varandusest? Selgusid üllatavad detailid näitleja päranduse kohta

Gene Hackmani väidetavalt kuni 80 miljoni dollarini ulatuva varanduse saatus on ebakindel, sest Hackman jättis kogu vara abikaasa Betsy Arakawale. Hackman ja Arakawa surid aga nädala aja pikkuse vahega. Hackmani poeg on palganud silmapaistva California juristi ning usutakse, et ta plaanib testamendi vaidlustada.