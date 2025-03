MOOTORITE KUTSE «Top Geari» Clarkson, Hammond ja May naasevad uues autosaates jälle koos ekraanile

Eelmisel aastal ilmus «Grand Tour’i»​ eriosa pealkirjaga «One for the Road» nende ekraanipartnerluse sümboolse lõpuna, kuna Clarkson soovis keskenduda oma talule ja pubiärile ning Hammond ja May leidsid, et on aeg teha ruumi noorematele. Emotsionaalses finaalis vaatasid sõbrad ja kaassaatejuhid tagasi oma aastakümnete pikkusele koostööle.