AVALIK PERETÜLI Elon Muski muusikust ekspruut ähvardab ärimeest kohtuga: sa sead meie laste tuleviku ohtu!

«Ma olen proovinud paluda avalikult oma laste isalt, et ta ei hoiaks neid avalikkuse huviorbiidis, ning olen proovinud kasutada õiguskaitseorganite abi,» kirjutas ta postituses X-is, lisades, et tema arvates on «hullumeelne, et olukorrale pole võimalik lahendust leida».