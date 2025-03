SUVINE LAKS METAL'IT Hard Rock Laager kuulutas välja järgmise aasta festivali kuupäevad

Tänavu publikurekordi poole rühkiv Hard Rock Laager on selle suve 22 esinejast välja kuulutanud pooled. Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus astuvad üles Paradise Lost (UK), Solstafir (ISL), Mysticum (NOR), Pedigree, DND, Herald, Forgotten Sunrise, Pridian, Intrepid, Evestus, Fhtagn.

Järjekorras 24. Hard Rock Laager toimub 27.-28. juunil Vana-Vigalas. Lisaks Eesti metalbändide paremikule toob festival lavale arvukalt välisartiste. Festivali peaesinejaks on seekord Inglismaalt Halifaxist pärit gooti- ja doom-metali suurnimi Paradise Lost.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.