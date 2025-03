PAREM KUI U2 Suvel astub Tallinnas lavale legendaarne The Cult

The Cult loodi aastal 1983 ning asutajaliikmeteks olid Ian Astbury (vokaalid) ja Billy Duffy (kitarr). Nemad on ka bändi kesksed lugudekirjutajad. Läbimurre saabus albumiga «Love» (1985), millelt pärit hittsingel «She Sells Sanctuary» - lugu, mis on ühe ajastu märgiline helitaust ning liigutab publikut tänase päevani. Siis liikusid nad rohkem raskema roki saundide poole plaatidega «Electric» (1987) ja «Sonic Temple» (1989), mis kinkisid maailmale sellised hitid nagu «Love Removal Machine» ja «Fire Woman» ning kindlustasid The Cultile koha roki eliidi hulgas.

Ansambli võime areneda on taganud, et nad on generatsioonideüleselt olulised. AllMusic kirjeldab The Culti kui bändi, kes alustas gootiroki ansamblina, enne kui neist sai «staadione täitev hard rocki bänd, eesotsas šamaanilik Ian Astbury». Nende muusikat on võrreldud U2 ja Big Countryga. Astbury isegi on kunagi julgelt väitnud: «Meie muusika on lihtsalt meloodiad ja kitarrid. Me oleme nagu Big Country ja U2, ainult et paremad!»

Aegade jooksul on korduvalt küll lahku mindud ja taas kokku tuldud, aga see pole The Culti mõjuvõimu rokkmuusikas vähendanud. Nende viimane album «Under the Midnight Sun» (2022) näitab, et nad jätkuvalt suudavad olla innovaatilised, sulatades alternatiivrokki, raskeid riffe ja atmosfäärilisi meloodiaid. Võib kindel olla, et Tallinna kontserdi külastajad kogevad täies mahus ühe briti vastupidavaima rokkbändi raju ja toorest energiat.

Piletite eelmüük The Culti 12. juuni 2025 Tallinna kontserdile algab Live Nationi kontserdiklubi liikmetele kolmapäeval, 19. märtsil kell 11. Avalik piletimüük algab reedel, 21. märtsil kell 11 Piletilevi müügipunktides ja veebisaidil.