Rokifänni õudusunenägu sai teoks: Journey kontserdil lahvatas tulekahju

«Meil oli eile õhtul Houston TX Rodeol hämmastav, ülerahvastatud saal 79–80 tuhande fänniga, kes tulid meid kuulama!» kirjutas 71-aastane Schon laupäeval Instagramis. «Ainus kahetsusväärne asi oli see, et pärast võimast algust tekkis Rodeol elektririke ning lava all puhkes tulekahju,» paljastas ta.