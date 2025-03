ARVUSTUS Sagadi parun von Focki müsteerium: heas krimkas peab olema laip esimesel leheküljel

Olen lugenud Ain Kütti Sagadi paruni mõrvalugusid ning olin seriaali osas eelnevalt pisut pessimistlik. Võimalik, et selle põhjuseks on olnud mitmete sarnaste ekraniseeringute mitte nii hea tase. Õnneks pidin pettuma, sest vähemalt seriaali avalugu oli väga tugev, andes edasi nii raamatu autori stiili, kui ka lugu ennast.

Ainus asi, mis vähemalt esimese loos hõredaks jäi, oli nn esimene laip. Üldiselt on nii, et heas krimkas peab olema laip esimesel leheküljel. Selles loos kulus sissejuhatusele pisut palju aega, vaatamata sellele, et stseenid olid hästi mängitud. Natuke tempokam pidanuks selles osas olema.