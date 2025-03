ARVUSTUS Tulevik on tume, ja seda on näha

Need käsitlevad teemasid, nagu kehalisus, identiteet, keskkond ja meie «paigast lahti» (president Toomas Hendrik Ilvese kunagised sõnad) loksunud maailm, mis on samuti kunstniku loomingust varasemast tuttavad, kuid mille päevakajalisus pole ajaga vähenenud, vaid pigem süvenenud.

Galerii keldrikorrus ehk alumine saal on peamiselt maastikumaalide päralt, kuid juba teoste nimed, nagu «Enne tormi» või «Loojang õhtumaal» viitavad, et kunstnik pole maale loonud vaid looduskaunite stseenide jäädvustamise ja imetlemise eesmärgil – rahulikult üle taeva triivivate õhuliste valgete pilvede taga on aimata midagi tumedat.