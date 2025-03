Muuseum asub Roma Norte linnaosas, aadressil Frontera 88, ning see tähistab Shakira karjääri erinevate elamuste kaudu. Näitus on avatud 10 päeva (kuni 30. märtsini) ning sissepääs on tasuta.

See langeb kokku Kolumbia superstaari turnee «Las Mujeres Ya No Lloran» Mehhiko kontsertidega, mis algasid 12. märtsil Monterreys, Nuevo Leónis, ja jõuavad kolmapäeval (19. märtsil) Mexico Citysse GNP Seguros staadionile, kus toimub ajalooline seitsmest kontserdist koosnev seeria. See on Shakira esimene käik Mehhikosse peaaegu seitsme aasta jooksul.