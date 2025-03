Varas vajas kardinate jaoks raha: maalivarguse 70 aastat kestnud mõistatus sai lahendatud

Anthony van Dycki loodud portree Wolfgang Wilhelmist varastati 1951. aastal Boughton House'ist, mis on Buccleuchi ja Queensberry hertsogi koduks. See oli osa 17. sajandi õliskitside kogust ning teost hoiti selles majas alates 1682. aastast. Ühel hetkel kadus see aga jäljetult.