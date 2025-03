Jaapani instrumentaalroki ime: MONO toob oma kinemaatilise helimaastiku Tallinna

MONO moodustati 1999. aastal Tokyos ning nad pole kunagi lasknud end žanritest piirata, vaid on alati eksisteerinud mingis oma reaalsuses. Briti muusikaajakiri NME on nende muusikat kunagi kirjeldanud kui “jumalatele mõeldut” - see toob hästi välja bändi võime luua sügavalt emotsionaalset ja kõikehõlmavat muusikaelamust. Kokku on nende nimel 12 stuudioalbumit, sealjuures «OATH», mis ilmus juunis 2024.

Bändi meeliülendavad live-esinemised on võitnud rahvusvahelise publiku südamed ning neil on fänne üle kogu maailma. Nad on esinenud rohkem kui 60 riigis ja MONO kontserdid on tuntud oma intensiivsuse, ilu ja kinemaatilise atmosfääri poolest. Üks nende karjääri vägevamaid hetki oli kümnenda aastapäeva orkestrituur, kus nad esinesid koos NHK sümfooniaorkestri viiulimeistri Fuminori Shinozakiga. 2018. aastal kutsus The Cure’i Robert Smith neid isiklikult esinema Londoni Meltdowni festivalil, kus nad jagasid lava Nine Inch Nailsi, Mogwai, My Bloody Valentine’i ja Deftonesiga. See oli unustamatu au ning nii kinnitasid nad kindlalt oma kannad eksperimentaalroki maailma.

Lisaks oma stuudioalbumitele ja kontsertidele on MONO teeninud kuulsust ka filmimuusikalooojatena - märkimist väärivad siin «The 4th Company», «Where We Begin» ja «All God’s Children Can Dance», mis põhines Haruki Murakami lühijutul. Nende töö filmiga «My Story, the Buraku Story» teenis neile esikoha 96. Kinema Junpo kümne parima kultuurifilmi auhinna hulgas, mis näitas jällegi, kui osavad on nad helide teel sügavaid emotsioone tekitama.

Oma 25. juubeliga märkisid nad uue ajastu algust ning MONO võttis ette turnee, mis viib nende imetlusväärsed heliteosed kogu maailma publikuni. Ka Eesti fännidel on harukordne võimalus osa saada sellest monumentaalsest heliteekonnast, kui MONO Paavli Kultuurivabrikus oma vägevamate hittide ja uue plaadi «OATH» lugudega lavale astub.

Piletimüük MONO 1. detsembril 2025 Tallinnas toimuvale kontsertile algab Live Nationi kontserdiklubi liikmetele 20. märtsil kell 10. Üldine müük algab reedel, 21. märtsil kell 12.