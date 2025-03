ARVUSTUS Dokumentaalfilm vaatab Hollywoodi kuulsaimat sarimõrvarit uue pilguga

Mõrvad said suurt tähelepanu ühelt poolt seetõttu, et ohvrite hulgas olid enamikus rikkad ja kuulsad inimesed, teisalt aga, kuna need olid kirjeldamatult jõhkrad. Kõik pussitati surnuks ning nende verega kirjutati seintele sõnumeid «Surm sigadele» ja biitlite laulu ja ühtlasi albumi pealkiri «Helter Skelter».