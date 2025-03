GALERII Võimas stoner-roki kvartett Planet of Zeus kõmmutas Tallinnas jumalate väega

Planet of Zeus on juba 20 aastat kütnud julma energiaga veritooreid riffe prooviga ühildada Kreeka mütoloogiat, stoner-rokilikku gruuvi ja heavy metalit—omamoodi kõlapilt on teinud neist Vahemere raskemuusika ühed silmapaistvamaid saadikud.

Alates 2000ndate algusest on kollektiiv oma teekonnal soojendanud artiste nagu Kvelertak, Mastodon ja Clutch ning esinenud festivalidel Graspop, Wacken, Rock Im Wald ja Hellfest. Planet of Zeus on tuntud oma ausate ja kirglike laividega ning nad on kasvatanud ustava põrandaaluse fännkonna, mis ulatab ammugi Vahemerest kaugemale.