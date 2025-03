Rock’n’roll, 70ndate psühhedeelia, võimsad ballaadid ja kaasaegne bluus: South of Savoy avaldas debüütalbumi

Alates 2022. aastast Tallinnas tegutsev 5-liikmeline bänd lonkis paar aastat mööda Tallinna tänavaid, kuni nende kollektiivne kompass suunas nad õõnsatest, pimedatest ja suletud baaridest stuudioseinte sooja ja helgesse embusesse. Viis südant, mis löövad ühes taktis läbi muusika ja sõpruse, on valmis avama oma lõuad ja ulguma.

Kolm aastat tagasi sündinud kooslus on enda noore karjääri jooksul levitanud muusikat viie erineva riigi raadiojaamades, salvestanud koos 11-Grammy võitjaga, andnud kolm kontserti Reykjavikis, Icelandic Airwaves festivalil (2024), viie kontserdiga tuuri Soomes (2024 jaanuar), sh Pakkasukko Blues & Jazz Festival, esinenud Augustibluusi pealaval (2024), Paavli Kultuurivabriku Sünnipäeva Festivalil (2024) ja PIME Festivalil (2024). Nüüd on aeg võtta kokku bändi esimene peatükk ning esitleda, kes nad on ja mis saab edasi…