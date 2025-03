KUNST JA POPP Tänase sünnipäevalapse lõputu kõrvitsapäev

Muidugi on kõrvits võrreldes kartuli ja banaaniga söödavuse poolest tõeline kergekaallane. Kõrvitsale juba maailma ei ehita, kartulile ja banaanile aga küll. Püreesupidki, olgem ausad, ikka mingid õiged supid ei ole.

Mäletame ka tuntud muinasjuttu, kus keskööl muutus tõld kõrvitsaks. Omal moel võib selline tõlla kõrvitsaks muutumine olla ka kohane metafoor kultuuri tajumisele laiemalt, sellisele, milles kultuur on prestiižikaup ja kus on palju kokkuleppelist.

Kõrvits on üks jaapani kunstniku Yayoi Kusama keskseid motiive. Võib ka öelda, et kõrvits tegi ta kuulsaks. Tema lõputute täppidega rikastatud kõrvitsaid näeme ka PoCos, eri formaatides. Suppi neist keeta ei saa, sest nad on ikkagi tehislikud.