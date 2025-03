NÄDALA PLAAT Lady Gaga ei maga

Aega viimistlemiseks jagus, seni viimasest stuudioalbumist «Chromatica» on möödas juba viis aastat, mis Lady Gaga jaoks on olnud väga tihedad ja mitmekülgsed ning – nagu ta ikka armastab öelda – ongi mitmekülgsus see, mis hoiab teda elus.

Ikka on tore lugeda, kui keegi kirjutab, et «MAYHEMi» juured on tantsupõrandas, ja eks see mingis mõttes ole teatavale koomikale vaatamata tõsi. Lady Gaga eelmine teos oli mullu sügisel ilmunud album «Harlequin», mis oli muidugi seotud Batmani frantsiisi muusikalise trilleriga «Joker: Folie à Deux», kus ta kehastas naispeategelast Harley Quinni ning pälvis selle eest ühtlasi ka eriti halvale filmikunstile mõeldud Kuldvaarika.