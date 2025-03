AK Kunstnikuna Siberis: kuidas Olev Subbi laagris paralleelmaailma lõi

Tema isa Johannes oli sõdinud Vabadussõjas, tõusnud Kuperjanovi juures oluliseks ohvitseriks, kuid sai jalast raskelt haavata. Viidi haiglasse ja jalg taheti amputeerida, kuid õnneks oli halastajaõde Hella hoolikas. Ta turgutas Johannest, nõnda et too lonkas elu lõpuni, aga vähemalt jäi jalg alles. Hiljem nad abiellusid, sündis neli last, kellest Olev Subbi oli noorim.