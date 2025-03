ÕNNETU VIDEO Publiku peal surfata üritanud superstaar maandus põrandal

The Dare on kiiresti kuulsust kogunud kui laulja ja produtsent, aga tal ei läinud hästi, kui ta üritas hiljutisel kontserdil publiku kohal surfata. 29-aastane Los Angeleses sündinud muusik, kelle tegelik nimi on Harrison Patrick Smith, esines pühapäeval, 16. märtsil Inglismaal Bristolis Marble Factorys.