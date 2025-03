AK Kes kardab Andrei Hvostovi?

2009. aasta alguses tegin Hando Runneliga intervjuu ja mäletan, et püüdsin seal kasutada kujundit, et meie rahva Vana Testament võiks olla «Eesti mõtteloo» sari. Ilmselt pidasin silmas, et Vana Testamentki on tegelikult raamatukogu, kuhu on talletatud juutide tarkus. Runnel vaidles kohe vastu ja püüdis selgitada, et pigem Uus Testament oleks kompliment, aga loodan, et saime teineteise mõttest aru.