Iron Maideni legendaarset tuurilennukit saab igaüks nüüd taskus kanda

Iron Maideni laulja Bruce Dickinson, kes on litsenseeritud piloot, nimetas bändi sõidutanud Boeing 747 lennukit nagu taeva kuningannaks. «Nende nelja mootori jõud, müra, sujuvad maandumised ja tema elegants õhus asetavad 747 täiesti ainulaadsesse klassi,» ütles laulja.

Paljud mäletavad veel lennukit Ed Force One, mis teenis hevibänd Iron Maidenit nende 2016. aasta «The Book of Souls» maailmaturneel.​ Nüüd on võimalik igal Iron Maideni fännil võimalik saada tükike sellest lennukist endale taskusse.