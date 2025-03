Peaauhind läks Kalevi jahtklubi sadamahoonele (arhitekt Üllar Mark). Žürii hinnangul räägib see maja südamega tehtud hoone igas detailis purjetajate lugu, sest betoonelementide tegemisel on kasutatud jahtklubi liikmete annetatud vanu purjeid. Purjede seesugune taaskasutus on väga vahva idee ja nõnda sündis kordumatu «purjebetoon» – materjal, mis sobib sadamahoonele ideaalselt nii idee kui ka esteetika poolest.