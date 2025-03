ARVUSTUS Täiuslik teleseriaal on siiski veel võimalik

Ja eriliselt raju oli seda vaadata kohe pärast kodumaise «Von Focki» sama suurejoonelist läbipõrumist. Õieti peakski «Von Focki» ja «Adolescence’it» võrdlema nii, et tolmab. Kõik, millega esimene puusse pani, on teises ju õigesti. Seejuures ei oma tähtsust, et teosed erinevad žanriliselt nagu siga ja kägu – küsimus on puhtalt käsitööoskuses.