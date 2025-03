Varasemalt arvati, et Arakawa suri 11. veebruari õhtul, viimasel päeval, mil teda avalikult nähti.

Senise uurimise põhjal usuti täpsemalt, et Arakawa suri täpselt nädal enne 94-aastast Gene Hackmani hantaviirusesse ning seejärel suri Hackman, kes vajas naise hoolt ega pruukinud arugi saada, et tema abikaasa on haiguse tagajärjel lahkunud.