GALERII Vennad Urbid oma täies hiilguses: dokfilm «Päikese kodanik» sai rõõmsa esilinastuse

Tarmo ja Toomas Urb on vennad-muusikud, kelle fenomeni 1980. aastate Eestis on raske üle hinnata. Kitarri saatel romantilisi ballaade esitades suutsid nad tuua täis mistahes kontserdisaali. Mõned laulud, nagu «Imeline laas» või «Musta pori näkku», on muutunud moodsaks rahvapärimuseks.