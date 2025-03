ARVUSTUS Raju seks ja roosa hommikumantel

«Minu kallimad» sai alguse tantralaagritest, milles osalejaid Andres Maimik õhinaga filmida tahtis. Järsku hakkas Eva Kübar tundma, et polüamooria võiks huvitav teema olla.

On kultuure, kus mitmenaisepidamine on kaugele ajalukku ulatuv tavapraktika. Mis sellega tundub kaasnevat, on nende naiste paratamatu objektistumine, kirjutab filmirežissöör Vahur Laiapea arvustuses Eva Kübara filmile «Minu kallimad».