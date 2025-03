ÕNNELIK LÕPP Kõige kauem tegutsenud bänd popmuusika ajaloos läheb pensionile

Liverpooli popi-grupp The Searchers lõpetab peaaegu 70-aastase tuuritamise, andes lõppkontserdi Glastonbury festivalil juunis. Bänd, mille asutasid Mike Pender ja John McNally, loodi 1957. aastal, ning on koos koosseisumuutustega esinenud pidevalt 68 aastat.

Tuntud kui «kõige kauem tegutsenud bänd popmuusika ajaloos», saavutas The Searchers esimest korda Ühendkuningriigi edetabeli esikoha 1963. aastal oma versiooniga The Driftersi loost «Sweets For My Sweet».