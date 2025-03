IIDNE ARHIIV Iraagist leiti 4000 aasta vanused dokumendid, mis reedavad mitmeid saladusi

Briti Muuseumi ja Iraagi arheoloogide meeskond avastas sadu kirjatahvleid, mis pärinevad Akkadi perioodist (2300-2150 eKr), sisaldades pisidetaile alates teaduslikest tekstidest kuni odranormideni. Need leiud olid osa iidse Sumeri ala riigi arhiividest ajal, mil linn oli Akkadi dünastia kontrolli all, mis on teadaolevalt esimene impeerium.​