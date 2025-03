PARIIS KIHAB Tervisehädadega maadelnud Gérard Depardieu astub täna kohtu ette

76-aastane Depardieu on seisnud silmitsi enam kui tosina naise süüdistustega vägistamises või seksuaalses ahistamises, mida ta on eitanud, kuid see on esimene kord üldse, kui ta ilmub kohtu ette süüdistustele vastama. Kohtuasja keskmes on kaks naist – 34-aastane režissööri assistent ja 54-aastane kunstnik-lavakujundaja –, kes töötasid 2022. aastal ilmunud filmi «Les Volets Verts»​ võtteplatsil. Filmis mängivad ka Anouk Grinberg ja Fanny Ardant.