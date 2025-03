ARVUSTUS Muusika, mis tapeediks ei sobi

Sellisel moel on vaatluse all igavikulised küsimused, lood on ajatud ja need võiksid rahumeeli olla dateeritud sajandi taha või kaugemalegi. Nende laulude vaim on hingeminev, nad tahavad aja mahavõttu, et sellest siirusest osa saada. Tapeediks see muusika ei sobi. Ants Johansoni määratlus Jaak Tuksamist kui mehest, kel jalad on maas, aga pea pilvedes, peab selle plaadi meelelaadiga igati paika: ilmalikud tekstid ja vaimulik olek ühteaegu. Plaadilt ei leia võib-olla «Meil on elu keset metsa» väärilist hümni, kuid küllap aeg setitab ka uue plaadi väärtused.