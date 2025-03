Õllesummeril esinevat Hollywoodi filmitähte aitab eesti keelega tema eestlannast naine

«Oleme Robertiga head sõbrad juba pikki aastaid ja kui tekkis võimalus kevadine kontsert üle tuua Õllesummerile, siis tuli see positiivne otsus minupoolt sekunditega. Robert on imeline inimene, näitleja ja muusik ning teeb kõike seda suure kire ja armastusega. See on ka põhjus miks rahvas armastab teda, sest publik oskab hinnata seda mida Robert pakub,» kommenteeris Õllesummeri peakorraldaja Sten-Erik Jantson.​

Päikeselises tervitusvideos teatab Davi oma esinemisest Õllesummerile ning võtab abikaasa appi, et too aitaks tal eesti keeles rõõmusõnum edastada. Kui Davi 2019. aastal Eestit külastas, oli neil alles hiljuti sündinud tütar ning Davi selgitas pikas intervjuus, et tema arvates on Eestis parimad naised. «Mu naine on oma riigi parim saadik,» leidis ta.