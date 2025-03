«Meie kultuuripärand on rikkalik tänu inimestele, kes traditsioone väärtustavad ning elus hoiavad. Mardi- ja kadrisandiks käimine on eestlaste jaoks oluline põlvkondade ülene tava, mida ootavad ja milleks valmistuvad ühtemoodi nii lapsed kui ka täiskasvanud. Loodan, et santimise traditsiooni teekond esindusnimekirja jõuab eduka lõpuni ja on väärikaks täienduseks teistele sealsetele näidetele meie elavast pärandist,» ütles kultuuriminister Heidy Purga.